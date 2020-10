Minori, sabato 24 ottobre convegno ‘Femminicidio in vita’ sui figli contesi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Sabato 24 ottobre 2020 presso la Sala dei Notari del Comune di Perugia il Comitato ‘Femminicidio in Vita’ “avrebbe dovuto dare il via alla conferenza stampa ‘Figli Contesi’. Avremmo affrontato diversi temi complessi come la vittimizzazione secondaria, l’Alienazione Parentale, l’affido condiviso durante le separazioni violente, la bigenitorialitá resa ‘perfetta’ dal Senatore Simone Pillon che non ha mai chiuso la porta alla sua proposta di legge resa nota con il suo cognome. Il convegno- alla luce del nuovo Dpcm sull’emergenza Covid del 18 ottobre che sospende convegni e congressi in presenza- si terrà a partire dalle 10.00 in diretta“. Così la presidente del Comitato Femminicidio in Vita Imma Cusmai. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Sabato 24 ottobre 2020 presso la Sala dei Notari del Comune di Perugia il Comitato ‘Femminicidio in Vita’ “avrebbe dovuto dare il via alla conferenza stampa ‘Figli Contesi’. Avremmo affrontato diversi temi complessi come la vittimizzazione secondaria, l’Alienazione Parentale, l’affido condiviso durante le separazioni violente, la bigenitorialitá resa ‘perfetta’ dal Senatore Simone Pillon che non ha mai chiuso la porta alla sua proposta di legge resa nota con il suo cognome. Il convegno- alla luce del nuovo Dpcm sull’emergenza Covid del 18 ottobre che sospende convegni e congressi in presenza- si terrà a partire dalle 10.00 in diretta“. Così la presidente del Comitato Femminicidio in Vita Imma Cusmai.

work_per : Un piccolo gruppo di minori stranieri non accompagnati di diverse comunità partner di #WorkinProgress ha partecipat… - vivianarighi : RT @PsicologiOPL: Sabato 10 ottobre un nuovo FOCUS ON della Biblioteca dei Test con “Alto conflitto separativo e sinergia tra interventi a… - meenoo___ : Ogni giorno un cazzo di caso a scuola. Oggi 2alunni entrati in contatto con un positivo a #covid sabato sera.… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori sabato Emergenza Covid, a Minori: necessario fermare i contagi. Oggi altri 130 tamponi, tenda allestita sul... Il Vescovado Costa di Amalfi Meteo Messina: imponente anticiclone di blocco, cambiamento da sabato

Minime notturne sui +15°C +16°C. Venti molto deboli a regime di brezza lungo le coste e mari quasi calmi. Sabato 24 ottobre 2020 inizialmente avremo una prevalenza di cieli poco nuvolosi, con ampi ...

Devi essere dolce con me, da sabato 24 al Teatro del Giullare.

In un giardino c’è spazio per ogni sorta di fiore, ed è questo a originarne la bellezza, che diviene visione evocativa e dimensione drammaturgica nel tracciare la storia in Devi essere dolce con me di ...

Minime notturne sui +15°C +16°C. Venti molto deboli a regime di brezza lungo le coste e mari quasi calmi. Sabato 24 ottobre 2020 inizialmente avremo una prevalenza di cieli poco nuvolosi, con ampi ...In un giardino c’è spazio per ogni sorta di fiore, ed è questo a originarne la bellezza, che diviene visione evocativa e dimensione drammaturgica nel tracciare la storia in Devi essere dolce con me di ...