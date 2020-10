MIM Software Inc. annuncia l'approvazione del Marchio CE per la Ricostruzione SPECT quantitativa

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLEVELAND, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/MIMInc., fornitore leader a livello globale didi imaging medicale, hato di avere ottenuto l'delCE per il suo prodotto diRA Quant™. Ha inoltre ricevuto l'per il suo metodo diindipendente dal fornitore,RA Recon™. L'delCE presenta uno strumento di/CTindipendente dal fornitore per medici in Europa. La combinazione diRA Quant e ...

Ultime Notizie dalla rete : MIM Software

Adnkronos

CLEVELAND, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., fornitore leader a livello globale di software di imaging medicale, ha annunciato di avere ottenuto l'approvazione del Marchio CE per il ...CLEVELAND, Oct. 20, 2020 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., a leading global provider of medical imaging software, announced it has received CE Mark approval for its quantitative SPECT reconstruction ...