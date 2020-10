Milan, Rebic ancora fuori: ecco i tempi di recupero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno per un po’ di Ante Rebic: il croato potrebbe saltare ancora due partite Il Milan parte per la trasferta di Europa League senza Ante Rebic. Il croato è ancora alle prese con la lussazione al gomito rimediata nella gara contro il Crotone. QUI I CONVOCATI PER CELTIC-Milan Secondo quanto riportato da Tuttosport, Rebic dovrebbe saltare ancora due partite: quella con il Celtic in Europa League e quella di Serie A contro contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Pioli dovràfare a meno per un po’ di Ante: il croato potrebbe saltaredue partite Ilparte per la trasferta di Europa League senza Ante. Il croato èalle prese con la lussazione al gomito rimediata nella gara contro il Crotone. QUI I CONVOCATI PER CELTIC-Secondo quanto riportato da Tuttosport,dovrebbe saltaredue partite: quella con il Celtic in Europa League e quella di Serie A contro contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com

