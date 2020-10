Midtjylland-Atalanta | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’esordisce in Champions League in casa del, club danese con sede nella città di Hernig. Queste lescelte dai due allenatori:(4-2-3-1) Hansen; Andersson; Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske(3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Fonte Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.