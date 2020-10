Messi, altro record in Champions League: primo nella storia a segnare in 16 edizioni di fila (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci ha messo il suo zampino anche nel match giocato nella notte contro il Ferencvaros. Lionel Messi è sempre protagonista con la maglia del Barcellona e nella serata di Champions League, grazie alla sua rete su rigore, decisiva per altro per sbloccare la gara, ha siglato l'ennesimo record di una carriera spettacolare.Messi: a segno da 16 edizioni di fila in Championscaption id="attachment 1039995" align="alignnone" width="709" Barcellona Messi (getty images)/captionCome detto, il suo gol dal dischetto ha aperto le danze nel 5-1 finale dei blaugrana all'esordio stagione in Champions ma ha anche permesso alla Pulce di siglare un grande traguardo: l'argentino ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci ha messo il suo zampino anche nel match giocatonotte contro il Ferencvaros. Lionelè sempre protagonista con la maglia del Barcellona eserata di, grazie alla sua rete su rigore, decisiva perper sbloccare la gara, ha siglato l'ennesimodi una carriera spettacolare.: a segno da 16diincaption id="attachment 1039995" align="alignnone" width="709" Barcellona(getty images)/captionCome detto, il suo gol dal dischetto ha aperto le danze nel 5-1 finale dei blaugrana all'esordio stagione inma ha anche permesso alla Pulce di siglare un grande traguardo: l'argentino ...

