Meno 2 ore di sonno a notte: Ecco quanto ci costa non bere abbastanza acqua (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Milano, 21 ottobre 2020) - Il professor Umberto Solimene dell'Osservatorio Sanpellegrino spiega perché bere poca acqua può farci perdere 2 ore di sonno a notte Milano, 21 ottobre 2020 – Possono essere molti i motivi causa di una notte insonne o un riposo disturbato, dalla digestione che non va come dovrebbe ai troppi pensieri e preoccupazioni che non lasciano tranquilli. Ma uno dei motivi Meno noti e scontati che potrebbero influire su una cattiva qualità del sonno facendoci dormire fino a due ore in Meno a notte è bere poca acqua. Dallo studio “Short sleep duration is associated with inadequate hydration” (1), pubblicato sulla rivista “Sleep” ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Milano, 21 ottobre 2020) - Il professor Umberto Solimene dell'Osservatorio Sanpellegrino spiega perchépocapuò farci perdere 2 ore diMilano, 21 ottobre 2020 – Possono essere molti i motivi causa di unainsonne o un riposo disturbato, dalla digestione che non va come dovrebbe ai troppi pensieri e preoccupazioni che non lasciano tranquilli. Ma uno dei motivinoti e scontati che potrebbero influire su una cattiva qualità delfacendoci dormire fino a due ore inpoca. Dallo studio “Short sleep duration is associated with inadequate hydration” (1), pubblicato sulla rivista “Sleep” ...

Ultime Notizie dalla rete : Meno ore Lombardia da brivido: 5 castelli infestati a meno di due ore da Milano Milano Weekend Massa-Carrara, caso Bugliani: un’esclusione che assomiglia tanto a uno schiaffone

Da Papa a Cardinale è un film già visto, e così nel giro di poche ore, la provincia di Massa-Carrara ... nella passata consigliatura) ma più o meno siamo lì. Il dato politico è un altro ...

