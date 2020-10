“Mank”: David Fincher per un film Netflix! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una foto ufficiale e pubblicitaria del nuovo biopic diretto da David Fincher in prossima uscita su NEtflix-photo credits: web“Mank” è un nuovo gioiello in bianco e nero, in stile antica Hollywood, diretto da David Fincher e con attore protagonista Gary Oldman. Il traile ufficiale è stato rilasciato da Netflix circa una settimana fa. Avete capito bene, “Mank” è una pellicola di classe che sarà disponibile online sulla piattaforma a pagamento di Netflix dal 4 dicembre 2020. Tra il cast spunta anche il volto angelico e vintage di Amanda Seyfriend. Gary Oldman e Amanda Seyfriend nel film di David Fincher-photo credits: webLa locandina ufficiale del film è apparsa poco dopo la condivisione nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una foto ufficiale e pubblicitaria del nuovo biopic diretto dain prossima uscita su NEtflix-photo credits: web“Mank” è un nuovo gioiello in bianco e nero, in stile antica Hollywood, diretto dae con attore protagonista Gary Oldman. Il traile ufficiale è stato rilasciato da Netflix circa una settimana fa. Avete capito bene, “Mank” è una pellicola di classe che sarà disponibile online sulla piattaforma a pagamento di Netflix dal 4 dicembre 2020. Tra il cast spunta anche il volto angelico e vintage di Amanda Seyfriend. Gary Oldman e Amanda Seyfriend neldi-photo credits: webLa locandina ufficiale delè apparsa poco dopo la condivisione nel ...

