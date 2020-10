Lutto a Radio Deejay | il ricordo commosso di Linus e Nicola Savino | “Sei stato il primo | il più grande”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Addio a Ronnie Hanson, 79 anni, la voce inglese diai tempi della direzione Cecchetto. Lo ha annunciato Franco Lazzari, altra vocefonica e suo amico.nacque a febbraio del 1982 e ilprogramma parlato arrivò proprio nell’estate del 1982 quando il “patron” Claudio Cecchetto intervistò Jerry Hagman, attore che interpreta JR nella serie Dallas. Ma ildj vero e proprio a parlare inintroducendo delle canzoni fu appunto il britannico Ronnie Hanson – arrivato in Italia alcuni anni prima – che conduceva un programma in lingua inglese. “Stamattina ho avuto per tutto il tempo una brutta sensazione, come un pensiero fastidioso che non mi permetteva di ...