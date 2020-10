Lucia Azzolina difende Bella Ciao: “è un canto che diffonde valori” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene a sostegno di un’insegnante che ha inserito Bella Ciao nella didattica. Tutto è nato dall’idea di un’insegnante, poi fortemente criticata da Fratelli d’Italia. Una docente di musica dell’istituto Ottaviano Bottini di Piglio, in provincia di Frosinone, ha dato un compito preciso ai suoi allievi di scuola media: “la lettura ritmico-melodica ed esecuzione strumentale del brano Bella Ciao”, scrive il deputato di Fdi, Rampelli. Che argomenta così la sua critica: “l’inno partigiano è divisivo perché rappresenta una parte politica ben definita, purtroppo protagonista anche di violenze efferate e ingiustificate, anche nei confronti di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione,, interviene a sostegno di un’insegnante che ha inseritonella didattica. Tutto è nato dall’idea di un’insegnante, poi fortemente criticata da Fratelli d’Italia. Una docente di musica dell’istituto Ottaviano Bottini di Piglio, in provincia di Frosinone, ha dato un compito preciso ai suoi allievi di scuola media: “la lettura ritmico-melodica ed esecuzione strumentale del brano”, scrive il deputato di Fdi, Rampelli. Che argomenta così la sua critica: “l’inno partigiano è divisivo perché rappresenta una parte politica ben definita, purtroppo protagonista anche di violenze efferate e ingiustificate, anche nei confronti di ...

