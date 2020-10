Inter-Monchengladbach 2-2 | le pagelle di CalcioWeb | Lukaku salva Conte | il tecnico deve preoccuparsi FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), ledi– Non è di certo entusiasmante l’inizio di stagione in casa, la squadra di Antoniocontinua a non convincere. I nerazzurri sono anche sfortunati, la notizia dell’ultim’ora è stata l’indisponibilità di Hakimi dopo la positività al Coronavirus. Ma il club italiano si conferma in difficoltà dal punto di vista fisico, servirà un cambio di passo a partire dalle prossime partite. Dopo un primo tempo anonimo, la partita si sblocca nella ripresa, bravoad andare in gol in mischia. L’non riesce a chiudere i conti ed iltrova il pareggio con un calcio di rigore realizzato da ...