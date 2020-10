Inter, Hakimi è positivo al coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Achraf Hakimi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articolo Inter, Hakimi è positivo al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che Achrafè risultatoal tampone per il. FCnazionale Milano comunica che Achrafè risultatoal Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articoloalilNapolista.

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all… - Inter : ??? | NAZIONALI Gol e assist per #Lautaro contro la Bolivia, 72' per @AchrafHakimi con il Marocco ??… - MatteoBarzaghi : Inter ufficiale confermata. Dietro D’Ambrosio-De Vrij- Kolarov. Hakimi e Perisic sulle fasce. Brozovic, Vidal e Bar… - guido_cc : RT @Inter: ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo contr… - Danyboy1991 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo contr… -