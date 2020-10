Ilaria D’Amico grave lutto: “È andata via in pochi mesi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervistata dal settimanale ‘F’, Ilaria D’Amico ha parlato per la prima volta della scomparsa di sua sorella Catia. Solo qualche mese fa, la conduttrice ha sorpreso tutti annunciando il suo addio al mondo del calcio; una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Oggi, in una lunga intervista, la D’Amico ha confessato la sua perdita: “Oggi sono molto più fragile, ma sento che lei è diventata una parte di me“. Ilaria D’Amico in lacrime per la scomparsa della sorella: “È andata via in pochi mesi” Per la prima volta dalla sua dolorosa perdita, Ilaria D’Amico ha affrontato pubblicamente uno dei momenti più brutti della sua vita. Lo scorso 5 ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervistata dal settimanale ‘F’,D’Amico ha parlato per la prima volta della scomparsa di sua sorella Catia. Solo qualche mese fa, la conduttrice ha sorpreso tutti annunciando il suo addio al mondo del calcio; una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Oggi, in una lunga intervista, la D’Amico ha confessato la sua perdita: “Oggi sono molto pi&u; fragile, ma sento che lei &e; diventata una parte di me“.D’Amico in lacrime per la scomparsa della sorella: “&Evia inmesi” Per la prima volta dalla sua dolorosa perdita,D’Amico ha affrontato pubblicamente uno dei momenti pi&u; brutti della sua vita. Lo scorso 5 ...

