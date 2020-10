GF Vip, Tommaso Zorzi scoppia a piangere mentre cucina una lasagna: “Non riesco a mangiare” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ogni giorno dei momenti davvero imperdibili. Tra battibecchi, momenti di tensione ma anche divertenti il reality si arricchisce sempre più di novità e sorprese. Al timone è sempre presente Alfonso Signorini ed è affezionato ad ogni concorrente della casa. Il flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha catturato tutte le attenzioni del pubblico. Ma sicuramente non passa inosservato un altro concorrente con la sua irriverenza e la sua personalità particolare. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi. L’influencer è diventato famoso dopo la sua partecipazione al programma “Riccanza” e per i suoi momenti esilaranti con le sue imitazioni. Zorzi ha aumentato la sua popolarità con la ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ogni giorno dei momenti davvero imperdibili. Tra battibecchi, momenti di tensione ma anche divertenti il reality si arricchisce sempre più di novità e sorprese. Al timone è sempre presente Alfonso Signorini ed è affezionato ad ogni concorrente della casa. Il flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha catturato tutte le attenzioni del pubblico. Ma sicuramente non passa inosservato un altro concorrente con la sua irriverenza e la sua personalità particolare. Stiamo parlando di. L’influencer è diventato famoso dopo la sua partecipazione al programma “Riccanza” e per i suoi momenti esilaranti con le sue imitazioni.ha aumentato la sua popolarità con la ...

