Fonseca “Domani farò turnover | ottimo rapporto con Friedkin”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A Berna per partire col piede giusto in Europa League. Ma soprattutto per dare continuità di risultati dopo le vittorie su Udinese e Benevento in campionato e anche per testare le seconde linee. La Roma di Paulosi prepara all’esordio stagionale in Europa contro lo Young Boys in programma alle 18.55 di domani, giovedì 22 ottobre, e lo farà con un ampioin vista del match contro il Milan. “Ho totale fiducia in tutti i miei giocatori. Domani è possibile vedere più di sei innesti rispetto all’undici schierato contro il Benevento. Farein questo momento è importante”, ha detto il tecnico portoghese nel corso della conferenza stampa della vigilia al fianco di Gonzalo Villar, uno dei giovani destinati a scendere in campo ...