F1, Mondiale 2021: la Ferrari con un nuovo retrotreno l’anno prossimo. Le conferme di Simone Resta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aria di novità e non poteva essere altrimenti in Ferrari. La stagione di F1, che si avvia a incoronare ancora una volta Mercedes e Lewis Hamilton, è stata decisamente amara per la Rossa: nessuna vittoria al momento, zero soddisfazioni e tanti problemi. La SF1000 si è rivelata una macchina, di concetto, sbagliata e con le contropRestazioni della monoposto hanno dovuto fare i conti i tecnici del Cavallino Rampante e soprattutto i piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Si cerca, quindi, di invertire la rotta guardando al 2021, anno nel quale gli interventi saranno sempre limitati, ma quantomeno si potrà agire su uno degli aspetti critici della monoposto, ovvero il motore. Come ribadito più volte dal Team Principal Mattia Binotto, il nuovo propulsore nelle prove al banco sta dando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aria di novità e non poteva essere altrimenti in. La stagione di F1, che si avvia a incoronare ancora una volta Mercedes e Lewis Hamilton, è stata decisamente amara per la Rossa: nessuna vittoria al momento, zero soddisfazioni e tanti problemi. La SF1000 si è rivelata una macchina, di concetto, sbagliata e con le contropzioni della monoposto hanno dovuto fare i conti i tecnici del Cavallino Rampante e soprattutto i piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Si cerca, quindi, di invertire la rotta guardando al, anno nel quale gli interventi saranno sempre limitati, ma quantomeno si potrà agire su uno degli aspetti critici della monoposto, ovvero il motore. Come ribadito più volte dal Team Principal Mattia Binotto, ilpropulsore nelle prove al banco sta dando ...

Gregoroni sesto al mondiale: è lui il migliore degli azzurri

Ad Angers, in Francia, risultato di assoluto prestigio per Filippo Gregoroni (foto), 22enne cavaliere di Montescudo. In sella ad ‘Unnamed’, un cavallo irlandese con in quale gareggia da un paio di sta ...

