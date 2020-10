Design | ManoMano it | casa tempio del relax e habitat del tifoso

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Lo sport si gusta meglio se immersi nellaadatta, magari sdraiati comodamente su un divano. A dirlo è YouGov che ha realizzato un sondaggio per , l’e-commerce specialista dell’arredo, fai da te e giardinaggio. Il 58% degli italiani sostiene che un divano adatto e adatto sia indispensabile, segue un abbigliamento comodo (31%) a parimerito con la presenza di cibo o snack (31%). Una tv di ultima generazione è un must have per 1 persona su 4 (pari al 26% degli intervistati). Necessarie, per circa 2 persone su 10, una poltrona (21%), le luci giuste (15%), i cuscini (15%) e delle bevande analcoliche (14%) o alcoliche (13%).Del resto il lockdown ha fatto emergere la versatilità della propria: è stata luogo sicuro, scuola, lavoro, palestra e ...