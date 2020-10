Coprifuoco | rispunta l’autocertificazione Non è ancora lockdown ma ci siamo quasi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott – In tutta Italia sindaci e governatori stanno adottando misure per contrastare l’aumento dei contagi e bloccare la cosiddetta movida. Come era prevedibile, poiché il nuovo Dpcm lascia agli amministratori locali la possibilità di inasprire le restrizioni anti-coronavirus in vigore, dalla Lombardia alla Campania, passando per la Liguria e il Piemonte, scattano provvedimenti drastici come il, la chiusura dei centri commerciali, zone a rischio assembramento come piazze e vie del centro che diventano off limits. Epure l’autocertificazione, uno dei simboli deldi questo inverno. In Lombardiada domani In Lombardia, dove da domani (se il governatore Attilio Fontana e il leader della Lega Matteo Salvini avranno trovato la quadra) ...