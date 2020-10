Coprifuoco, Lazio verso lo stop a mezzanotte: ordinanza in arrivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel Lazio si avvicina il Coprifuoco da mezzanotte. La Regione è pronta a firmare, in serata, un'ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelsi avvicina ilda. La Regione è pronta a firmare, in serata, un'per introdurre loagli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A...

Nel Lazio si avvicina il coprifuoco da mezzanotte. La Regione è pronta a firmare, in serata, un'ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A mezzanotte, in base ...

