Campania scuole chiuse: maestro fa lezione dal balcone e diventa virale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Succede a Napoli, in Campania dove le scuole sono chiuse. Un maestro di scuola elementare prova la DAB Didattica Al balcone: diventa virale. In tempo di Covid-19 non ci sono solo storie tristi. Quello che è accaduto in questi giorni a Napoli, infatti, strappa un sorriso ed, al contempo, fa riflettere. Un maestro di scuola … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Succede a Napoli, indove lesono. Undi scuola elementare prova la DAB Didattica Al. In tempo di Covid-19 non ci sono solo storie tristi. Quello che è accaduto in questi giorni a Napoli, infatti, strappa un sorriso ed, al contempo, fa riflettere. Undi scuola … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : Scuole chiuse in Campania, a #Napoli maestro fa “didattica ai balconi” - fattoquotidiano : Covid, il Tar della Campania respinge il ricorso contro le scuole chiuse: “Primario diritto alla salute” - fanpage : ?? ULTIM'ORA Firmata la nuova ordinanza - TortoricAurelio : RT @graziosafuriosa: Covid, in Campania via al coprifuoco, ma riaprono le scuole elementari. Lamorgese invia 100 militari - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Azzolina su La7: “Scuole chiuse in Campania? Pericoloso, rischio bimbi per strada. In più è una Regione con forte disp… -