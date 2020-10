Calcio | E League; Gattuso | sarà difficile passare il turno

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - NAPOLI, 21 OTT - ''Sembra che domani dovremo affrontare una squadra di scappati di casa. Invece io dico che la gara di domani è molto complicata così come tutto il girone. E' sarà...

tuttosport : Cristiano #Ronaldo in smart working: “È come se fossi là” - SkySport : LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (6’) ? #LuizFelipe (23’) ? #Haaland (71’) ? #AkpaAkpro (… - SkySport : DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2 Risultato finale ? ? #Morata (46’) ? #Morata (84’) ? ? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Pjanic, l'ex #Juve è pronto: 'A Torino sarà dura, ma... #Piqué? Rosso eccessivo' - UgoBaroni : RT @CorSport: La #Lazio batte il #Borussia, ecco le reazioni della stampa europea: “La vendetta di Ciro” -

"Il calcio è una grande azienda che sta perdendo molto", dice il tecnico del Napoli NAPOLI (ITALPRESS) - Domani inizia l'Europa League del Napoli e Gennaro Gattuso non si fida. Al San Paolo ...Il ritorno in Champions League dopo 13 anni è bagnato da una convincente vittoria ... C’è chi è pronto a scommettere che già in questa stagione Immobile possa superare la leggenda del calcio italiano.