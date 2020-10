Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi Bacchetta Valentina Autiero! (Di martedì 20 ottobre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi decide di dare vita ad una nuova regola che spiega a Gianluca. Intanto Daniela attacca duramente Simone e viene seguita a ruota da Nicola… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è assistito ad una nuova regola stabilita da Maria De Filippi, che ha applicato con Gianluca. Non sono mancati poi gli scontri, soprattutto quelli tra Daniela e Simone. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: la nuova regola di Maria De Filippi! La Puntata si apre con un video dietro le quinte di Beatrice. La ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 20 ottobre 2020)diDedecide di dare vita ad una nuova regola che spiega a Gianluca. Intanto Daniela attacca duramente Simone e viene seguita a ruota da Nicola… Nellaquotidiana di, si è assistito ad una nuova regola stabilita daDe, che ha applicato con Gianluca. Non sono mancati poi gli scontri, soprattutto quelli tra Daniela e Simone. Ecco che cosa è successo.di: la nuova regola diDe! Lasi apre con un video dietro le quinte di Beatrice. La ...

