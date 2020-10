Roma, Rangnick: “Non sto trattanto con i giallorossi. Mi vedo come tecnico di un club più ambizioso” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginarmi lì in questo momento. Credo che i miei 14 anni tra Hoffenheim e Lipsia abbiano dimostrato che le cose funzionano meglio quando, più che un semplice allenatore, sono uno sviluppatore del club. La mia intenzione è lavorare in una società in Germania o Inghilterra. Però mi vedo anche come tecnico di un club più ambizioso che fin dall’inizio insegue dei titoli”. Lo ha detto Ralf Rangnick in un’intervista rilasciata ai microfoni di “El Pais”, rispondendo alle tante voci su una possibile trattativa tra il dirigente tedesco e il club giallorosso. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Non sto trattando con la. Non riesco a immaginarmi lì in questo momento. Credo che i miei 14 anni tra Hoffenheim e Lipsia abbiano dimostrato che le cose funzionano meglio quando, più che un semplice allenatore, sono uno sviluppatore del. La mia intenzione è lavorare in una società in Germania o Inghilterra. Però mianchedi unpiù ambizioso che fin dall’inizio insegue dei titoli”. Lo ha detto Ralfin un’intervista rilasciata ai microfoni di “El Pais”, rispondendo alle tante voci su una possibile trattativa tra il dirigente tedesco e ilgiallorosso.

