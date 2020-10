Regione Lombardia contro Area B: serve libera circolazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ottobre 2020 - Regione Lombardia si schiera apertamente per la sospensione di Area B a Milano . Via libera di Palazzo Pirelli infatti a una mozione urgente a targata Forza Italia, che ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ottobre 2020 -si schiera apertamente per la sospensione diB a Milano . Viadi Palazzo Pirelli infatti a una mozione urgente a targata Forza Italia, che ...

reportrai3 : Come ha scelto Attilio #Fontana i componenti della sua giunta? Il presidente della Regione Lombardia avrebbe un con… - reportrai3 : La supertestimone dell'inchiesta della procura sulla fornitura dei camici alla Regione Lombardia parla per la prima… - RaiTre : Dietro allo scandalo dei camici del cognato di Fontana, Report ha scoperto un sistema di potere che da anni avvolge… - davide79d : RT @tranellio: Fossi in Lombardia mi preoccuperei più del duo Fontana/Gallera che del covid-19. Continuo a non capire però, il perché non… - Open_gol : ?? Coronavirus, in Lombardia i contagi arrivano a +2.023, 19 le vittime. Preoccupano i nuovi ricoveri, 132 ordinari… -