Phishing | è Microsoft la più amata dagli hacker

(Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo un recente studio effettuato da Check Point Research,è al primo posto della classifica dei marchi più usati per gli attacchi diIl marchio, nell’ultimo trimestre del 2020, è stato usato nel 19% dei tentativi dieffettuati a livello mondiale. L’azienda di Redmond non è sola però: Google è terza (con il 9%), seguita da PayPal e Netflix a pari merito (6%). In generale le aziende che dominano il settore High Tech sono in cima alla classifica. L’unica outsider è DHL, che si piazza al secondo posto. La classifica generale dei 10 marchi più colpiti(19%) DHL (9%) Google (9%) PayPal (6%) Netflix (6%) Facebook (5%) Apple (5%) Whatsapp (5%) Amazon (4%) Instagram (4%) La classifica ...