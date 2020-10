Paper Beast | Folded Edition sbarca oggi su PC e si mostra in un nuovo trailer

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 ottobre 2020) Pixel Reef guidato dal famoso creatore di giochi Eric Chahi (Another World, From Dust) lanciasu PC il suogioco pubblicato da Plug in Digital,.Il gioco è basato sul successo per VR di quest'anno, ma in questa edizione non è richiesto l'headset VR. I controlli sono stati riprogettati da zero per fornire un'esperienza ottimale su PC. I possessori della versione VR riceveranno automaticamente l'accesso alla."è un gioco di esplorazione e avventura sulla fauna selvatica nata nelle profondità abissali di Internet. Un potere sconosciuto ...