"Non è più redditizia": gli agricoltori di un villaggio libanese di Yammouné rinunciano alla coltivazione della cannabis

Libano, gli agricoltori di un villaggio rinunciano alla raccolta della cannabis

Gli agricoltori di un villaggio del Libano hanno rinunciato alla coltivazione di cannabis, che ha arricchito la loro comunità, per dedicarsi alla raccolta delle mele. A raccontare la singolare vicenda è il New York Times, secondo cui la crisi economica che ha colpito il Paese e la pandemia di Coronavirus hanno di fatto azzerato i profitti provenienti dalla vendita dell'hashish. Protagonista della singolare storia è Yammouné, un villaggio agricolo libanese dove la cannabis cresce ovunque.

