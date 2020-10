Mission: Impossible 7, Tom Cruise "vola" sui canali veneziani (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tom Cruise è stato immortalato mentre provava uno spettacolare salto da un taxi all'altro a Venezia, dove vengono girate alcune scena di Mission: Impossible 7. Le riprese di Mission: Impossible 7 si sono spostate a Venezia e online sono apparse le foto e un breve video di Tom Cruise mentre prova una sequenza d'azione mentre si trova a bordo di un taxi che si sta spostando per i canali della laguna. L'attore è stato infatti immortalato mentre salta da un'imbarcazione all'altra, come dimostrano le immagini condivise da Just Jared. Tom Cruise, interprete di Ethan Hunt, è stato impegnato in alcuni ciak a Venezia e in queste ore, come rivelano alcuni scatti pubblicati sui social, sta inoltre girando alcune sequenze del settimo capitolo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tomè stato immortalato mentre provava uno spettacolare salto da un taxi all'altro a Venezia, dove vengono girate alcune scena di7. Le riprese di7 si sono spostate a Venezia e online sono apparse le foto e un breve video di Tommentre prova una sequenza d'azione mentre si trova a bordo di un taxi che si sta spostando per idella laguna. L'attore è stato infatti immortalato mentre salta da un'imbarcazione all'altra, come dimostrano le immagini condivise da Just Jared. Tom, interprete di Ethan Hunt, è stato impegnato in alcuni ciak a Venezia e in queste ore, come rivelano alcuni scatti pubblicati sui social, sta inoltre girando alcune sequenze del settimo capitolo ...

