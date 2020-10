Lazio, Inzaghi cerca il riscatto in Champions dopo il tonfo con la Samp (Di martedì 20 ottobre 2020) Questa sera all’Olimpico i biancocelesti debutteranno in Champions League contro il Borussia Dortmund Riscattare la deludente prestazione con la Sampdoria e iniziare la Champions League con il piede giusto. Questa la missione di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, reduce dalla sconfitta di sabato a Marassi per 3-0, questa sera all’Olimpico esordirà contro il Borussia Dortmund nella massima competizione europea. Fischio di inizio alle 20:45. Arbitrerà il francese Clement Turpin. Un appuntamento atteso ben 13 anni dalle parti di Formello. Nel 2015 il Bayer Leverkusen nella gara di ritorno dei preliminari interruppe i sogni di gloria della formazione di Pioli. Nel 2007 l’ultima apparizione (non proprio positiva) nella fase a gironi con Real Madrid, Werder Brema e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Questa sera all’Olimpico i biancocelesti debutteranno inLeague contro il Borussia Dortmund Riscattare la deludente prestazione con ladoria e iniziare laLeague con il piede giusto. Questa la missione di Simone. Il tecnico della, reduce dalla sconfitta di sabato a Marassi per 3-0, questa sera all’Olimpico esordirà contro il Borussia Dortmund nella massima competizione europea. Fischio di inizio alle 20:45. Arbitrerà il francese Clement Turpin. Un appuntamento atteso ben 13 anni dalle parti di Formello. Nel 2015 il Bayer Leverkusen nella gara di ritorno dei preliminari interruppe i sogni di gloria della formazione di Pioli. Nel 2007 l’ultima apparizione (non proprio positiva) nella fase a gironi con Real Madrid, Werder Brema e ...

