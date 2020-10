I migliori canali Telegram

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 20 ottobre 2020) Spesso e volentieri si sente parlare dicome si una tra le più importanti e diffuse alternative rispetto a WhatsApp. C’è ovviamente una notevole attenzione nei confronti della tutela dei dati e della privacy. In questo senso, viene garantito il massimo dell’anonimato, ma al contempo questa applicazione presta il fianco a gruppi e bot, che sono sempre più diffusi. In questo senso,è diventata piuttosto di frequente preda di tanti gruppi in cui vengono condivisi dei contenuti che rasentano il confine con la legalità. Ci sono deipraticamente per ogni attività. Si va dal download dei libri fino ad arrivare al tracciamento dei pacchi, senza dimenticare quelli dedicati alle scommesse e al gioco online. Proprio in riferimento a questi ultimi ci sono numerosi gruppi ...