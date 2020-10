Giulia De Lellis conferma la nuova frequentazione | Andrea Damante fa uno strano gesto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ci hanno provato e riprovato ma la relazione traDesembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Ad annunciare la fine del rapporto è stata proprio la bella esperta di tendenze.ha messo un punto sulla storia con il noto dj ma sembra averne aperta già una. La Deavrebbe infattito di aver intrapreso unaconoscenza. Con chi si sta frequentando la ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Lei non ha svelato l’identità dell’uomo misterioso ma secondo alcune indiscrezioni partite sul web dovrebbe trattarsi di Carlo Beretta. La reazione didopo la rivelazione diDe ...