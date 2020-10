Giro d’Italia 2020, diciottesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di martedì 20 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre è il giorno della tanto attesa diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020, da Pinzolo ai Laghi di Cancano dopo 207 chilometri che potrebbero ribaltare tutta la Corsa Rosa. E’ infatti il giorno della Cima Coppi, il Passo dello Stelvio che con i suoi 25 km di salita fino ai 2758 metri di quota potrebbe essere teatro di grande spettacolo. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale, per non farvi perdere assolutamente nulla di questa giornata decisiva. orari E TV – La partenza da Pinzolo è prevista per le ore 10:20, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:03 e le 16:52. Il gruppo dovrebbe scollinare lo Stelvio tra le 15:10 e le 15:45. Per quanto riguarda la diretta tv, gli ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre è il giorno della tanto attesadeld’Italia, da Pinzolo ai Laghi di Cancano dopo 207 chilometri che potrebbero ribaltare tutta la Corsa Rosa. E’ infatti il giorno della Cima Coppi, il Passo dello Stelvio che con i suoi 25 km di salita fino ai 2758 metri di quota potrebbe essere teatro di grande spettacolo. Sportface vi racconterà lain tempo reale, per non farvi perdere assolutamente nulla di questa giornata decisiva.E TV – La partenza da Pinzolo è prevista per le ore 10:20, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:03 e le 16:52. Il gruppo dovrebbe scollinare lo Stelvio tra le 15:10 e le 15:45. Per quanto riguarda la diretta tv, gli ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - zazoomblog : Giro d’Italia 2020 gloria per Tratnik ma da domani si sale in quota. Le pagelle della sedicesima tappa - #d’Italia… - PPicerni : Giro d'Italia 2020, Fernando Gaviria si ritira: è nuovamente positivo al Coronavirus 7 mesi dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta