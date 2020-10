GFVip, Myriam Catania niente nozze: il fidanzato fa un passo indietro (Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre Myriam Catania era concorrente al GFVip sembrava che il fidanzato Quentin le avesse fatto la proposta di matrimonio, ma non è così. Quentin Kammermann e Myriam Catania, Fonte foto: Instagram (@361magazine)Prima che la Catania uscisse dalla casa più spiata d’Italia si era diffusa la voce che il compagno Quentin con cui ha avuto un figlio, le avesse fatto la proposta di matrimonio. I conquilini del Grande Fratello sono pronti a giurarlo, dal momento che le telecamere non hanno ripreso il momento. Infatti Quentin, qualche sera prima, si era recato fuori dalla casa e con un megafono ha cercato di comunicare con la sua fidanzata che, entusiasta di sentirlo, aveva urlato un deciso “sì”, forse il motivo del ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Mentreera concorrente alsembrava che ilQuentin le avesse fatto la proposta di matrimonio, ma non è così. Quentin Kammermann e, Fonte foto: Instagram (@361magazine)Prima che lauscisse dalla casa più spiata d’Italia si era diffusa la voce che il compagno Quentin con cui ha avuto un figlio, le avesse fatto la proposta di matrimonio. I conquilini del Grande Fratello sono pronti a giurarlo, dal momento che le telecamere non hanno ripreso il momento. Infatti Quentin, qualche sera prima, si era recato fuori dalla casa e con un megafono ha cercato di comunicare con la sua fidanzata che, entusiasta di sentirlo, aveva urlato un deciso “sì”, forse il motivo del ...

Marikap28 : RT @alehugme3: Comunque, io resto convinta che Alfonso Signorini abbia ancora il groppo in gola che Myriam non gli abbia dato scoop su Arge… - TeamMyriamCat : RT @darveyfeels_: ?????? Franceska Pepe, Myriam Catania e Antonella Elia che smascherano, in diretta su Canale 5, Elisabetta Gregoraci e si sc… - ziamseyes : RT @aboutcatia: Andrea Zelletta “ Tommaso avevi una faccia commossa quando guardavi Myriam e il suo fidanzato, a me una faccia schifata ”… - alehugme3 : Comunque, io resto convinta che Alfonso Signorini abbia ancora il groppo in gola che Myriam non gli abbia dato scoo… - Spstati1 : 'Lasciar essere loro uomini, si è confuso un po' il ruolo, le donne che vogliono essere molto maschili' Myriam, su,… -