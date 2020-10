GfVip: il misterioso amore di Elisabetta sarebbe StefanoColetti (Di martedì 20 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti? sarebbe lui il misterioso uomo a cui sono indirizzati i messaggi in codice della gieffina Gf Vip: Stefano Coletti sarebbe il misterioso uomo della Gregoraci su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020)Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti?lui iluomo a cui sono indirizzati i messaggi in codice della gieffina Gf Vip: Stefano Colettiiluomo della Gregoraci su Notizie.it.

caffeuccio : Elisabetta che abbraccia Pierpaolo e dice ci sono tante cose che non puoi capire ma.cosa che hai una persona fuori… - Alyeska_94 : RT @bad4tlove_: L’uomo misterioso di EliGreg di cui state tanto parlando è Stefano Coletti, prego non c’è di che. #gfvip - Alyeska_94 : RT @BITCHYFit: Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti: è lui l’uomo misterioso a cui manda messaggi in codice al GF Vip https:/… - martaxxofficial : Ma che altro devono fare per fare aprire gli occhi a Pierpaolo? Fate entrare in casa l'uomo misterioso magari funziona che ne so. #GFVIP - sonoingenua_ : La sagoma del vip misterioso che dovrà entrare è quella di Daniele Interrante (ex di Guendalina Canessa) Avevo un d… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip misterioso Chi sarà il Vip misterioso? Grande Fratello Duro confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta. Lui in lacrime (VIDEO)

Dopo aver fatto la vaga per qualche minuto, la Gregoraci ha finalmente confessato che effettivamente c’è un corteggiatore misterioso. Elisabetta Gregoraci ... che è CHIARAMENTE abbagliato ...

Antonio Zequila e Patrizia De Blanck: un amore in sospeso

Le sorprese nella Casa non mancano mai e il Grande Fratello questa sera ha deciso di mettere nuovamente alle strette Patrizia De Blanck con una sua vacchia fiamma che è venuta di persona a confrontars ...

