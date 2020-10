Forse abbiamo scoperto un nuovo organo nella nostra testa (Di martedì 20 ottobre 2020) (Foto:Nhia Moua/Unsplash)Dopo centinaia di studi sull’anatomia, il corpo umano sembra riservarci ancora tante sorprese. L’ultima, infatti, è la scoperta di un nuovo organo, rimasto finora nascosto all’interno della nostra testa. Ad accorgersene, per caso, sono stati i medici del Netherlands Cancer Institute, mentre stavano sottoponendo alcuni loro pazienti a un innovativo esame diagnostico che permette di visualizzare nel dettaglio i tumori. Come raccontano i ricercatori sulle pagine della rivista Radiotherapy and Oncology, dall’esame è emerso per caso un misterioso insieme di ghiandole salivari nascoste all’interno della testa dei pazienti, posizionato precisamente nello spazio in cui la cavità nasale incontra la ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) (Foto:Nhia Moua/Unsplash)Dopo centinaia di studi sull’anatomia, il corpo umano sembra riservarci ancora tante sorprese. L’ultima, infatti, è la scoperta di un, rimasto finora nascosto all’interno della. Ad accorgersene, per caso, sono stati i medici del Netherlands Cancer Institute, mentre stavano sottoponendo alcuni loro pazienti a un innovativo esame diagnostico che permette di visualizzare nel dettaglio i tumori. Come raccontano i ricercatori sulle pagine della rivista Radiotherapy and Oncology, dall’esame è emerso per caso un misterioso insieme di ghiandole salivari nascoste all’interno delladei pazienti, posizionato precisamente nello spazio in cui la cavità nasale incontra la ...

LucaBizzarri : E con quello che va a citofonare a uno con le telecamere al seguito chiedendogli se spaccia e poi si lamenta della… - poohloveranna : @CarloRubio7 @chetempochefa Ma la realtà non riesci proprio a vederla??? Vai a visitare qualche ospedale e sopratt… - erbatinta : RT @La_manina__: Per #Zangrillo non abbiamo imparato a convivere abbastanza col virus. Sarà forse anche grazie a un fanfarone che andava i… - AlexEP1968 : RT @La_manina__: Per #Zangrillo non abbiamo imparato a convivere abbastanza col virus. Sarà forse anche grazie a un fanfarone che andava i… - mauro13051948 : @enzoben43 Forse il PDR potrebbe intervenire, lo avrebbe dovuto fare già da un pezzo, il momento che viviamo è pegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse abbiamo Forse abbiamo scoperto un nuovo organo nella nostra testa Wired.it Covid, Lorini: “Curva contagi in aumento, isolare gli over 65”

Lorini sul Covid. “Abbiamo vissuto in maniera totalmente imprevista la prima ondata, e forse l’incoscienza di non sapere dove stavamo andando ci faceva stare in piedi. Da febbraio a settembre in ...

Ermanno Cavazzoni: «Oggi tutti scrivono di Covid, ma per scrivere serve vivere»

"La madre assassina", il nuovo "romanzetto" (come lo definisce lui) di Ermanno Cavazzoni, è un misto tra Kafka e Philip K. Dick. Ne abbiamo parlato con l'autore ...

Lorini sul Covid. “Abbiamo vissuto in maniera totalmente imprevista la prima ondata, e forse l’incoscienza di non sapere dove stavamo andando ci faceva stare in piedi. Da febbraio a settembre in ..."La madre assassina", il nuovo "romanzetto" (come lo definisce lui) di Ermanno Cavazzoni, è un misto tra Kafka e Philip K. Dick. Ne abbiamo parlato con l'autore ...