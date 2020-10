Festa di compleanno di un 18enne con 56 invitati: ma al ristorante arrivano i carabinieri (Di martedì 20 ottobre 2020) In barba alle restrizioni contro il Covid che impone il divieto di feste e un massimo di sei persone ai tavoli dei ristoranti, un gruppo di ragazzi avevano organizzato un party di compleanno in una ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) In barba alle restrizioni contro il Covid che impone il divieto di feste e un massimo di sei persone ai tavoli dei ristoranti, un gruppo di ragazzi avevano organizzato un party diin una ...

Erano in 56 a festeggiare un 18esimo compleanno in una sala ricevimenti nel barese quando sono arrivati i Carabinieri e hanno interrotto il pranzo.

Mara Venier assente a E’ sempre mezzogiorno: troppo grande il dolore per festeggiare (Foto)

Tutti attendevano Mara Venier oggi a E’ sempre mezzogiorno ma Antonella Clerici ha iniziato la puntata da sola nel suo bosco in tv (foto). Zia Mara è stata toccata da un grave lutto, la morte del cari ...

