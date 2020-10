Elezioni Roma, Fratelli d’Italia propone Colosimo al Campidoglio (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo Virginia Raggi, un’altra donna va all’assalto delle prossime Elezioni come sindaco di Roma. La giovane consigliera regionale del Lazio è la candidata sulla quale punta fortemente Giorgia Meloni. Si infiamma la corsa per la candidatura alle prossime Elezioni come sindaco di Roma. La miccia è sempre accesa e rovente in casa Movimento 5 Stelle, … L'articolo Elezioni Roma, Fratelli d’Italia propone Colosimo al Campidoglio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo Virginia Raggi, un’altra donna va all’assalto delle prossimecome sindaco di. La giovane consigliera regionale del Lazio è la candidata sulla quale punta fortemente Giorgia Meloni. Si infiamma la corsa per la candidatura alle prossimecome sindaco di. La miccia è sempre accesa e rovente in casa Movimento 5 Stelle, … L'articolod’Italiaalproviene da www.meteoweek.com.

CarloCalenda : Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo s… - repubblica : Latina, postavano meme antisemiti online: due denunciati. C'è anche candidato a ultime elezioni a Fondi - CarloCalenda : Con piacere. Era il 17/2/2018. All’epoca mi si accusava di voler usare il lavoro, richiesto dai sindacati, sul tavo… - Fred19259681161 : RT @CarloCalenda: Per vincere le elezioni e per risollevare Roma bisogna parlare a tutti i cittadini e non rinchiudersi in un campo stretto… - tpellizzari : RT @Daniele_Manca: Elezioni Usa, meno due settimane: le strategie di Trump e Biden. E perché Calenda si candida a Roma, di ?@viviana_mazza?… -