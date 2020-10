Dinamo Kiev Juve, Lucescu sarà l’allenatore più anziano in Champions (Di martedì 20 ottobre 2020) Mircea Lucescu diventerà l’allenatore più anziano in Champions League nella partita contro la Juventus Oggi comincia la Champions League e la Juventus farà il suo esordio in casa della Dinamo Kiev. I bianconeri affronteranno la squadra Mircea Lucescu, allenatore che è anche il maestro di Andrea Pirlo. Sedendosi in panchina contro la Juventus, Lucescu raggiungerà un traguardo importante. Sarà infatti il tecnico più anziano ad aver mai allenato in Champions League all’età di 75 anni, 2 mesi e 21 giorni. Superato, così, record di Heynckes, che ha smesso due ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Mirceadiventerà l’allenatore piùinLeague nella partita contro lantus Oggi comincia laLeague e lantus farà il suo esordio in casa della. I bianconeri affronteranno la squadra Mircea, allenatore che è anche il maestro di Andrea Pirlo. Sedendosi in panchina contro lantus,raggiungerà un traguardo importante. Sarà infatti il tecnico piùad aver mai allenato inLeague all’età di 75 anni, 2 mesi e 21 giorni. Superato, così, record di Heynckes, che ha smesso due ...

