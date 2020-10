Piergiulio58 : Covid: ad Avellino 15enne grave, contagiata tutta la famiglia - la Repubblica - cronaca_news : Covid: ad Avellino 15enne grave, contagiata tutta la famiglia - ottopagine : PSA nel mirino, ma la Scandone non si allena: sospetto covid #Avellino - occhio_notizie : #Covid a #Forino, insegnante positiva: 15 #bambini delle #elementari in isolamento - ottopagine : Moscati, 15enne avellinese ricoverato al Covid Hospital #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Avellino

Un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato nel Covid hospital di Avellino per una grave crisi respiratoria. L'adolescente avrebbe contratto il virus giorni fa a scuola assieme al fratello ...Si torna allo stadio, anche se in pochi lo Zaccheria apre per mille tifosi. Questo il comunicato del club rossonero relativo alle modalità di acquisto dei tagliandi per assistere al ...