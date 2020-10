Covid: 295 positivi in Puglia, 3 i decessi (Di martedì 20 ottobre 2020) BARI, 20 OTT - Su 5827 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 295 casi positivi: 113 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 91 in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) BARI, 20 OTT - Su 5827 test per l'infezione da-19 sono stati registrati oggi in295 casi: 113 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 91 in ...

