Coronavirus | Spadafora | “Difficile concludere il campionato di Serie A”

(Di martedì 20 ottobre 2020): “DifficileildiA”. Il ministro dello Sport ha lanciato l’allarme durante la puntata di “L’Aria che Tira” su La 7 Il rialzo dei contagi anche nel mondo dello sport non può far dormire sonni tranquilli. Il calcio è di sicuro tra i più colpiti in questo momento, visti i … L'articolo: “DifficileildiA” proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spadafora

Il campionato di calcio torna in bilico dopo le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora: “Non so se finirà…”. Il coronavirus dilaga nel nostro Paese ed il campionato di calcio torna in bilico ...ROMA (ITALPRESS) – “Non so se il campionato potrà arrivare sino in fondo, non abbiamo alcuna certezza quest’anno, e di questo deve essere consapevole anche la Lega, che deve pensare a un piano B e C”.