Coronavirus | Sala | ' ora pragmatismo | in Comune Milano smartworking al 50%'

E’ quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video dedicato al ‘coprifuoco’, chiesto ieri dai sindaci della Lombardia al Governo, insieme al governatore Attilio Fontana. “In Comune ...

Milano- possibile chiusura della media e grande distribuzione commerciale durante il weekend

La richiesta di sindaci e amministratori lombardi al governo come misura ‘estrema’ per contenere il coronavirus non riguardava solo il coprifuoco notturno, dalle 23 alle 5. Ne ...

