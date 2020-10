Coronavirus | Immuni interagisce con le app di Germania e Irlanda in sistema UE

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020) Per sfruttare appieno il potenziale delle app di tracciamento dei contatti e allerta, volte a spezzare la catena dei contagi daa livello transfrontaliero e salvare vite, la Commissione, su richiesta degli Stati membri dell’Unione, ha creato una livello dell’UE per garantirne l’interoperabilità: un cosiddetto “gateway“. Al termine di una fase pilota che ha dato esito positivo, ilentra in funzione con una prima serie di app nazionali collegate attraverso questo servizio: la tedesca Corona-Warn-App, l’irlandese COVID Tracker e l’italiana. Complessivamente queste app sono state scaricate da circa 30 milioni di persone, corrispondenti ai due terzi di tutti i download di app nell’UE. Thierry Breton, Commissario per il Mercato ...