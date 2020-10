Coronavirus: Conte, 'restrizioni locali ma coordinamento resti nazionale' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Siamo in una situazione differente rispetto alla prima ondata, non possiamo riproporre la medesima strategia". Nella primavera scorsa "eravamo impreparati, mancavano le mascherine, i ventilatori, le attrezzature mediche e ci siamo ritrovati a un lockdown generalizzato. Ora la situazione è sensibilmente diversa, abbiamo potenziato il Ssn, distribuiamo ogni giorno 20 mln di mascherine, ne distribuiamo gratuitamente agli studenti, al personale Ssn, alle forze dell'ordine". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Dobbiamo affrontare la situazione con una strategia diversa, che si giova di un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Si stanno decidendo misure restrittive ma localizzate - illustra - abbiamo costruito un quadro di misure generalizzate ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Siamo in una situazione differente rispetto alla prima ondata, non possiamo riproporre la medesima strategia". Nella primavera scorsa "eravamo impreparati, mancavano le mascherine, i ventilatori, le attrezzature mediche e ci siamo ritrovati a un lockdown generalizzato. Ora la situazione è sensibilmente diversa, abbiamo potenziato il Ssn, distribuiamo ogni giorno 20 mln di mascherine, ne distribuiamo gratuitamente agli studenti, al personale Ssn, alle forze dell'ordine". Lo puntualizza il premier Giuseppe, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Dobbiamo affrontare la situazione con una strategia diversa, che si giova di un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Si stanno decidendo misure restrittive mazzate - illustra - abbiamo costruito un quadro di misure generalizzate ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'restrizioni locali ma coordinamento resti nazionale'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'errori? non sono infallibile, giudicherà Storia'... -