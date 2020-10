Contagiò con l' Hiv trenta donne | pena di 24 anni all' untore romano

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Redazione Sale lainflitta a Valentino Talluto, il 36enne sieropositivo finito a processo, a Roma, per aver contagiato decine di partner con rapporti sessuali non protetti Sale lainflitta a Valentino Talluto, il 36enne sieropositivo finito a processo, a Roma, per aver contagiato decine di partner con rapporti sessuali non protetti. Il 30 ottobre scorso, la Cassazione aveva confermato la condanna a ventiduedel primo appello per lesioni gravissime con dolo (non è stato riconosciuto il resto di epidemia dolosa), chiedendo però un nuovo processo per valutare altri quattro casi che sono stati aggiunti nella sentenza di ieri. E la Corte nel processo d'appello bis ora ha aumentato la condanna a quello che è cobnosciuto come l'«di Roma» di altri due ...