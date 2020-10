Cashback | il via a dicembre | rimborso del 10% delle spese con bancomat | carte e app Tutto quello che dovete sapere

(Di martedì 20 ottobre 2020) Pronti, partenza, via . Il Pianodel governo Conte per dire addio al contante e favorire gli acquisti elettronici ha ricevuto l'ok del Garante della Privacy . Il mese disarà il ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Pronto il piano cashback, due 'superpremi' l'anno da 1.500 euro #ANSA - StartMagNews : RT @tax_tweet: Tutte le ultime novità sul cashback - angiuoniluigi : RT @leggoit: Cashback, il via a dicembre: rimborso del 10% delle spese con bancomat, carte e app - leggoit : Cashback, il via a dicembre: rimborso del 10% delle spese con bancomat, carte e app - Michele_Arnese : RT @tax_tweet: Tutte le ultime novità sul cashback -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback via

Ecco che cosa prevede la bozza del decreto attuativo del piano cashback: la misura per incentivare i pagamenti ... Conosciuto anche come “bonus bancomat”, introdotto nel decreto Agosto approvato in ...Tutto pronto per l’operazione cashback, che garantirà i primi rimborsi già sulle ... Lo schema di regolamento - che ha avuto già il primo via libera del Garante della Privacy - dovrà superare ancora ...