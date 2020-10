Campania, De Magistris: “In Regione errori gravi, andremo in lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) Per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, la Campania è arrivata ad un punto di non ritorno e per questo non ha altra strada che il lockdown. Campania, De Magistris: “In Regione errori gravi, andremo in lockdown” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Per il sindaco di Napoli, Luigi De, laè arrivata ad un punto di non ritorno e per questo non ha altra strada che il lockdown., De: “Inin lockdown” su Notizie.it.

Radio1Rai : 'Ci sono stati errori molto gravi da parte della Regione. Siamo all'autogestione dell'epidemia.I contatti non vengo… - Corriere : De Magistris: «Gravi errori, anche in Campania arriveremo al lockdown» - Agenzia_Dire : #Campania, #DeMagistris contro #DeLuca: "Errori gravi, finiremo in #lockdown" - messveneto : Coronavirus, De Magistris attacca De Luca: "Ha vietato ai medici di dire la verità, la Campania andrà al lockdown"

De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verità. Lo ha detto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, su Rai Radio1. "Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte", ha aggiunto.

Il sindaco di Napoli durante un intervento su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io - Da Rai Radio 1 - Radio Anch’io /CorriereTv «Il problema non sono i ragazzi. Non prendiamocela con i cittadini ch ...

