Verona-Genoa, Maran: "I ragazzi hanno dato l'anima, non dobbiamo accontentarci"

Termina 0-0 la sfida tra il Verona e il Genoa. Un pari prezioso per i rossoblu che dovevano fare i conti con ben 13 assenti a causa della positività al Coronavirus. Il tecnico dei liguri, Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la prestazione dei suoi.

"Non è stato semplice preparare la partita con venti giorni di fermo, i ragazzi sono stati encomiabili, nel sacrificio hanno finito stanchi. Poi non ci dobbiamo accontentare di questo, ma è una cosa fondamentale che sia uscito questo spirito. Nel primo tempo con il Napoli abbiamo fatto bene, bisogna cancellare il secondo".

