Vaccino Covid: Unicef fa maxi scorta di siringhe (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unicef farà scorta nei suoi magazzini di oltre mezzo miliardo di siringhe entro la fine dell'anno, per preparare eventuali vaccinazioni contro il Covid-19 Mentre il mondo attende il Vaccino anti Covid-19, l'Unicef ha iniziato a gettare le basi per una consegna rapida, sicura ed efficiente dell'eventuale Vaccino, acquistando e preposizionando siringhe e altre attrezzature necessarie.… L'articolo Corriere Nazionale.

