“Un mio collaboratore è positivo al Covid”: Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo da casa (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre Otto e Mezzo da casa”: così Lilli Gruber, in collegamento dalla sua abitazione, ha dato il benvenuto al pubblico de La 7 alla nuova puntata di Otto e Mezzo di questa sera, 19 Ottobre 2020. Il motivo, come ormai potrete immaginare, è presto detto, e lo chiarisce la giornalista stessa: “Un mio collaboratore è risultato positivo al Covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa”. Una scelta che segue il buon senso e che vede anche la produzione di ... Leggi su tvblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurreda”: così, in collegamento dalla sua abitazione, ha dato il benvenuto al pubblico de La 7 alla nuova puntata didi questa sera, 19bre 2020. Il motivo, come ormai potrete immaginare, è presto detto, e lo chiarisce la giornalista stessa: “Un mioè risultatoal Covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da”. Una scelta che segue il buon senso e che vede anche la produzione di ...

