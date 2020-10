Un amore tra le peonie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Yari Selvetella, autore e volto Rai, dopo aver affrontato la perdita ne “Le stanze dell’addio”, toccante libro selezionato al Premio Strega nel 2018, si avventura nell’abbandono con “Le regole degli amanti” (Bompiani, 2020). Gli amanti, per essere tali infatti, devono essere pronti ogni volta a salutarsi, senza sapere quando potranno nuovamente stringersi.In modo originale e attento l’autore scandaglia la psiche umana e i suoi limiti emotivi che si acuiscono sotto gli schiaffi della vita. Vivere nel presente, perché è solo lì che esistono, che i loro baci diventano veri e le carni si fondono, questa la condanna di Iole e Sandro. Quando si conoscono hanno entrambi una famiglia, ciò non gli impedisce di immergersi in una relazione che rappresenterà la salvezza. Non delle apparenze, non dei legami precedenti, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Yari Selvetella, autore e volto Rai, dopo aver affrontato la perdita ne “Le stanze dell’addio”, toccante libro selezionato al Premio Strega nel 2018, si avventura nell’abbandono con “Le regole degli amanti” (Bompiani, 2020). Gli amanti, per essere tali infatti, devono essere pronti ogni volta a salutarsi, senza sapere quando potranno nuovamente stringersi.In modo originale e attento l’autore scandaglia la psiche umana e i suoi limiti emotivi che si acuiscono sotto gli schiaffi della vita. Vivere nel presente, perché è solo lì che esistono, che i loro baci diventano veri e le carni si fondono, questa la condanna di Iole e Sandro. Quando si conoscono hanno entrambi una famiglia, ciò non gli impedisce di immergersi in una relazione che rappresenterà la salvezza. Non delle apparenze, non dei legami precedenti, ...

